Александру Бастрыкину предоставят доклад об аварийном доме в Красновишерске

Несмотря на признание строения аварийным в 2022 году, до настоящего времени благоустроенное жилье жильцам не предоставили. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, сроки расселения не сообщаются. Краевое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.