В Ростове девушка поверила в замену брелка и потеряла 280 тысяч рублей

Полиция напоминает: сотрудники госучреждений и управляек не звонят с просьбой о переводе денег. Если собеседник торопит и просит немедленно совершить финансовую операцию, скорее всего, это мошенник. Лучше не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Также не следует сообщать другим людям цифры из СМС и данные банковской карты.