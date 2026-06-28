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В Полесском районе в искусственном водоеме утонул ребёнок

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В поселке Марксово Полесского района в искусственном водоеме утонул ребёнок. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе МЧС региона, погибшая девочка была 2020 года рождения.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 27 июня в 10:53. Девочку обнаружили в искусственном водоеме возле частного дома на улице Заречной.

Ребенка извлекли из воды родственники, однако прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.

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