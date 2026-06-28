В Тольятти вернут 530 тысяч рублей обманутой пенсионерке

В Тольятти прокуратура через суд взыскала 530 тысяч рублей с жителя Кемерово, который получил деньги от обманутой 80-летней пенсионерки. В декабре 2023 года женщина перевела их на «безопасный» счет по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.