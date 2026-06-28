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В Тольятти вернут 530 тысяч рублей обманутой пенсионерке

Украденные дроппером деньги вернут 80-летней жительнице Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти прокуратура через суд взыскала 530 тысяч рублей с жителя Кемерово, который получил деньги от обманутой 80-летней пенсионерки. В декабре 2023 года женщина перевела их на «безопасный» счет по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Прокурор Автозаводского района изучил материалы уголовного дела о мошенничестве и установил основания для иска. В ходе расследования выяснили личность владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался житель Кемерово», — рассказали в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании незаконного обогащения. Суд требования удовлетворил. После того как решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

Напомним, в Самаре помогли пенсионеру вернуть почти миллион рублей.