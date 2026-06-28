Молодого волжанина зверски избили на улице из-за татуировок

— Мы с другом в вечернее время распивали пиво у меня дома. Где-то в половине десятого у нас закончилось пиво, мы решили взять ещё. Пошли в ларёк, купили там пиво и начали идти в сторону дома. Попалась компания из четырёх человек. Один из них начал себя вести плохо, высказываться там. У него татуировки были. Он начал мне за татуировки объяснять. Я ему сказал, что это мне неинтересно. После он начал грубить и наносить удары. И вот я вот нечаянно его так левой рукой один раз ударил. Он упал на асфальт и всё, — поделился своей версией подозреваемый.