На трассе Обход Тольятти восстановили движение после ДТП

На 90-м километре трассы Обход Тольятти в направлении на Самару восстановили движение после серьезного ДТП. Левая полоса свободна для проезда. Ранее из-за столкновения грузового и легкового автомобиля движение ограничивали с 60-го по 97-й километр. Об этом сообщили в пресс-службе «Обход Тольятти».