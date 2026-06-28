Под Воронежем при пожаре пострадал 56-летний мужчина

На месте происшествия работали три отделения пожарно-спасательных частей. Всего в ликвидации последствий ЧП принимали участие 12 спасателей и три спецмашины. Пожар ликвидировали в 20:27. Причины и обстоятельства возгорания в настоящее время устанавливают эксперты.