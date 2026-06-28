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Под Ялтой потушили лесной пожар

В районе Ай-Петри пожар удалось ликвидировать 28 июня.

Источник: МЧС РФ

Возгорание у подножия горы Ай-Петри, начавшееся накануне, было ликвидировано на площади 3,2 гектара, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

— Сегодня в 12:00 лесной пожар полностью ликвидирован на площади 3,2 га, — говорится в сообщении ведомства.

Пожар затронул лесную подстилку, поэтому тушение велось накануне в течение всего дня. На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сотрудники «Крым-Спаса», Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, учреждения «Заповедный Крым» и волонтеры.

Напомним, что с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют аномальную жару до +34 градусов без осадков, что создает высокие риски новых возгораний.

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