Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми суд отправил под домашний арест бывшего начальника отделения ГУФССП

Сотрудница краевого ведомства проведет дома весь остаток лета.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский районный суд Перми рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего начальника отделения по Кировскому району краевого ГУФССП России. Старшего судебного пристава обвинили в превышении должностных полномочий.

Бывшую сотрудницу ведомства уличили в улучшении собственных служебных показателей и показателей возглавляемого ею структурного подразделения. Обвиняемая предоставила третьему лицу рабочее место, оборудованное служебным компьютером с доступом к программным комплексам. Также она передала свою электронно-цифровую подпись и доступ к личной учетной записи для совершения от ее имени исполнительных действий.

Заслушав материалы уголовного дела, суд не нашел достаточных оснований для заключения обвиняемой под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 августа 2026 года.

Ранее Свердловский районный суд Перми рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам краевого следственного управления СК РФ в отношении бывшей начальницы отдела исполнительного производства ГУФССП России по Пермскому краю.

В начале декабря 2022 года она дала распоряжение подчиненным искусственно рассчитать «интенсивность окончания исполнительных производств» и массово закрывать исполнительные производства без их реального исполнения.