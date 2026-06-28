В Перми суд отправил под домашний арест бывшего начальника отделения ГУФССП

Бывшую сотрудницу ведомства уличили в улучшении собственных служебных показателей и показателей возглавляемого ею структурного подразделения. Обвиняемая предоставила третьему лицу рабочее место, оборудованное служебным компьютером с доступом к программным комплексам. Также она передала свою электронно-цифровую подпись и доступ к личной учетной записи для совершения от ее имени исполнительных действий.