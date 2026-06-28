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Бастрыкин поручил представить доклад по факту нарушении прав детей-сирот

Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушении прав детей-сирот, проживающих в городе.

Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушении прав детей-сирот, проживающих в городе Палласовке Волгоградской области. Предоставленная по программе жилплощадь оказалась непригодной для жизни.

Сообщается, что в жилом помещении появилась плесень, сырость, насекомые, а также начала осыпаться штукатурка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По данному факту следственным управление СК России по региону расследуется уголовное дело.