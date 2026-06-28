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В массовом ДТП под Воронежем пострадали водитель легковушки и пассажирка автобуса

В Калаче на улице Советской в ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2110» и пассажирка рейсового автобуса.

В Калаче на улице Советской в ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2110» и пассажирка рейсового автобуса. Оба были госпитализированы бригадой скорой помощи в Калачеевскую районную больницу. Личность водителя легковушки в настоящий момент устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 28 июня.

По информации ведомства, авария произошла 27 июня в 19:27. На дороге не разминулись три транспортных средства — отечественная легковушка, автомобиль «Kia Venga» и пассажирский автобус. Спустя минуту после поступления сигнала в дежурную службу, в 19:28, к месту ЧП был направлен расчет пожарно-спасательной части № 40.

Прибывшие спасатели обесточили транспортные средства, отключив аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания.

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