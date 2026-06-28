Прокуратура: утонувшая в Полесском районе шестилетняя девочка находилась без присмотра

Шестилетняя девочка, утонувшая в искусственном пруду в Полесском районе, купалась без присмотра взрослых. Об этом сообщила прокуратура Калининградской области.
Трагедия произошла 28 июня поселке Марксово. Как сообщили в прокуратуре, шестилетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, купалась в искусственном пруду. Родственники извлекли ребенка из воды без сознания. Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось.
На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Полесского района. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.
В надзорном ведомстве призвали родителей и законных представителей несовершеннолетних не оставлять малолетних детей без присмотра у водоемов и ответственно относиться к обеспечению их безопасности.