Прокуратура: утонувшая в Полесском районе шестилетняя девочка находилась без присмотра

Трагедия произошла 28 июня поселке Марксово. Как сообщили в прокуратуре, шестилетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, купалась в искусственном пруду. Родственники извлекли ребенка из воды без сознания. Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось.