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Жительницу Волгоградской области оштрафуют за продажу суррогата в Новороссийске

В Новороссийске пресечена незаконная продажа алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске полицейские задержали приезжую из Волгоградской области за торговлю алкогольным суррогатом. Как сообщили в пресс-службе местного УМВД, 58-летняя женщина продавала вино без соответствующих разрешительных документов. В ходе проверки у нее изъяли 16 литров незаконной продукции.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкоголя физическими лицами). Материалы дела уже переданы в суд. Помимо конфискации товара, женщине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2025 года в Адлере было зафиксировано массовое отравление суррогатом. По предварительным данным следствия, 12 человек погибли, а еще 15 пострадали после употребления чачи, содержащей смертельно опасный метанол.