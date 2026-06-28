Бензоколонка загорелась на Доватора в Ростове

Бензоколонка загорелась на улице Доватора в Ростове-на-Дону. Об этом сегодня, 28 июня, в соцсетях сообщили очевидцы.
— Пожарных вызвали, но сначала применили огнетушитель, — рассказали ростовчане.
Судя по опубликованной съемке, на АЗС сначала было видно пламя, потом заправку окутал дым. Ситуацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По информации экстренного ведомства, вызов в экстренную службу поступил в 17:26. Горение происходило на пяти квадратных метрах. В 17:40 все потушили.
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