В Тольятти водитель Lada Vesta врезался в опору освещения

В Тольятти 23-летний водитель Lada Vesta врезался в световую опору. ДТП произошло 27 июня в Центральном районе у дома № 47 на улице Мира. Мужчину доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на бордюр, а затем на световую опору. С места аварии мужчину увезли в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.
Авария случилась ночью, в 00:20. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Сызрани 58-летний мужчина за рулем ЗАЗ Chance наехал на юношу. Водитель иномарки протаранил стоявшую на светофоре Lada Granta в Самаре.