Площадь пожара на НПЗ на Кубани превысила 20 тысяч кв. м

Пожар возник в ночь на 28 июня вследствие падения фрагментов беспилотного летательного аппарата.
К ликвидации огня привлечены силы Славянского, Калининского, Крымского и Темрюкского пожарно-спасательных гарнизонов, а также два пожарных поезда.
Как ранее заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате удара БПЛА по Славянску-на-Кубани погиб один человек. Кроме того, зафиксированы повреждения нескольких жилых строений и линии электропередачи.
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Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше