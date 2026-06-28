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Площадь пожара на НПЗ на Кубани превысила 20 тысяч кв. м

Площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани достигла более 20 тыс. кв. м, следует из сообщения единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета, опубликованного в «Максе».

Пожар возник в ночь на 28 июня вследствие падения фрагментов беспилотного летательного аппарата.

К ликвидации огня привлечены силы Славянского, Калининского, Крымского и Темрюкского пожарно-спасательных гарнизонов, а также два пожарных поезда.

Как ранее заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате удара БПЛА по Славянску-на-Кубани погиб один человек. Кроме того, зафиксированы повреждения нескольких жилых строений и линии электропередачи.

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