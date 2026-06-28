Под Островцом 15-летняя девушка и 17-летний парень погибли в жутком лобовом ДТП

Все произошло около 15.30 на автодороге Р-52 «Гоза — Островец — Ошмяны». Как рассказали в ГАИ, 20-летний водитель Audi выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Chevrolet. Погибшие подростки были пассажирами Audi.