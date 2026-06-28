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Под Островцом 15-летняя девушка и 17-летний парень погибли в жутком лобовом ДТП

Под Островцом девушка 15 лет и парень 17 лет погибли в лобовом столкновении.

Источник: Комсомольская правда

УВД Гродненского облисполкома сообщило о страшной аварии вблизи деревни Дигиева Островецкого района. В ДТП погибли 15-летняя девушка и 17-летний парень.

Все произошло около 15.30 на автодороге Р-52 «Гоза — Островец — Ошмяны». Как рассказали в ГАИ, 20-летний водитель Audi выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Chevrolet. Погибшие подростки были пассажирами Audi.

«Еще пять человек из обоих автомобилей с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — добавили в милиции.

Под Островцом 15-летняя девушка и 17-летний парень погибли в жутком лобовом ДТП. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следователи. Также сообщается, министр внутренних дел Иван Кубраков дал указание выбыть на место ДТП начальнику республиканской Госавтоинспекции Виктору Ротченкову.

Ранее мы писали, что подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок.