Двое несовершеннолетних погибли в ДТП на Гродненщине

В ведомстве уточнили, что авария произошла сегодня днем на автодороге Р52 «Гоза — Островец — Ошмяны» возле деревни Дигиева Островецкого района.
Предварительно установлено, что 20-летний водитель Audi, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Chevrolet. В результате аварии погибли два человека, также есть пострадавшие.
«Двое пассажиров Audi (15-летняя девушка и 17-летний парень) погибли», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что пять человек из обоих столкнувшихся машин получили различные травмы, потерпевших пришлось госпитализировать.
В МВД добавили, что на место ДТП выехали инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа. Кроме того, министр внутренних дел Иван Кубраков дал указание начальнику главного управления ГАИ республики Виктору Ротченкову также выехать на место происшествия.