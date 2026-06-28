Двое несовершеннолетних погибли в ДТП на Гродненщине

В МВД добавили, что на место ДТП выехали инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа. Кроме того, министр внутренних дел Иван Кубраков дал указание начальнику главного управления ГАИ республики Виктору Ротченкову также выехать на место происшествия.