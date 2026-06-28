В Венесуэле из-под завалов после землетрясения спасли 33 человека

«Сейчас идут критически важные часы, когда еще можно спасать жизни. Мы, те, кто не участвует непосредственно в этих работах, молимся о том, чтобы удалось найти людей живыми. На сегодняшний день нам удалось спасти 33 человека живыми», — сказала Родригес на встрече с иностранными спасателями, которую транслировал телеканал VTV.
После этих слов она поблагодарила прибывшие в страну зарубежные поисково-спасательные команды за помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
«Каждый спасатель, приехавший в Венесуэлу, каждая собака, которую вы привезли, несут нашей стране послание любви. Венесуэльский народ возлагает на вас большие надежды. Куда бы вы ни прибыли, туда пришла надежда», — сказала Родригес.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.