63-летний рыбак утонул в пруду в Ростовской области

63-летний рыбак утонул в пруду в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Смертельный случай произошел 27 июня в хуторе Сингиновский. Тело погибшего из пруда извлекли спасатели Вешенского района. Обстоятельства происшествия выясняются, — прокомментировали экстренном ведомстве.
Напомним, ранее в реке Большой Несветай в Родионово-Несветайском районе утонул 30-летний мужчина. Также на водоеме в Красносулинском районе погиб 15-летний подросток.
Жителей Дона просят быть осторожными. Нельзя нырять с мостов и обрывов, в непроверенных местах. Нельзя заходить в воду в состоянии опьянения. Взрослые должны следить за детьми даже на мелководье. Рыбакам на лодке нужно надевать спасательные жилеты.
Напомним, при любых происшествиях следует звонить по номеру «112».
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