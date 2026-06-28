Украинец захватывал квартиры и продвал по поддельным документам

Мошенник использовал поддельные документы: паспорта на подставных лиц и фальшивые бумаги, подтверждающие право собственности. Затем через интернет он находил покупателей и при участии нотариуса оформлял сделки купли-продажи. В ходе расследования уже доказан факт незаконной реализации одной из квартир стоимостью более одного миллиона гривен.