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Украинец захватывал квартиры и продвал по поддельным документам

Правобережная окружная прокуратура Днепра завершила расследование деятельности местного жителя, организовавшего масштабную схему по захвату и перепродаже чужой недвижимости.

Правобережная окружная прокуратура Днепра завершила расследование деятельности местного жителя, организовавшего масштабную схему по захвату и перепродаже чужой недвижимости. Преступник действовал по отлаженной схеме: вычислял квартиры, владельцы которых долгое время отсутствовали, и силой захватывал жилье.

«По данным следствия, обвиняемый подыскивал квартиры, владельцы которых длительное время не проживали по месту регистрации. Незаконно проникал в дома, менял замки и фактически устанавливал контроль над объектами недвижимости», — сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Мошенник использовал поддельные документы: паспорта на подставных лиц и фальшивые бумаги, подтверждающие право собственности. Затем через интернет он находил покупателей и при участии нотариуса оформлял сделки купли-продажи. В ходе расследования уже доказан факт незаконной реализации одной из квартир стоимостью более одного миллиона гривен.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. Его действия квалифицированы по ряду статей УК Украины, включая мошенничество в особо крупных размерах, незаконное проникновение в жилище и подделку документов. Максимальное наказание, грозящее «черному риелтору», будет определено судом.