Работник ОСВОД спас 9-летнюю девочку

Инцидент с девочкой произошел около двух часов дня на Святом озере в областном центре. По словам очевидцев, ребенок находился на пляже с мамой. Когда дочка стала тонуть, женщина попыталась спасти ее своими силами. Однако сама оказалась в опасности.
В ОСВОД сообщили, что матрос-спасатель общества оперативно пришел на помощь ребенку и благополучно вытащил девочку из воды. А отдыхавший на озере мужчина помог спасти ее маму. Медицинская помощь терпевшим бедствие на воде не понадобилась.
Также сообщается, что все это происходило там же, где недавно утонул несовершеннолетний.
«Этот случай произошел на том же месте, где 23 июня погиб 14-летний подросток», — говорится в сообщении.
Также в воскресенье был спасен работником ОСВОД мужчина на пляже № 2 водохранилища «Дрозды». Будучи в нетрезвом состоянии, он не мог сам выбраться из воды на расстоянии в 20 метрах от берега. Спасенного передали сотрудникам Минского РУВД.