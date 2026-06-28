Работник ОСВОД спас 9-летнюю девочку

Инцидент с девочкой произошел около двух часов дня на Святом озере в областном центре. По словам очевидцев, ребенок находился на пляже с мамой. Когда дочка стала тонуть, женщина попыталась спасти ее своими силами. Однако сама оказалась в опасности.