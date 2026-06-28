В США при тушении лесных пожаров погибли трое спасателей

Огонь на границе Юты и Колорадо. Видео © X/ Truckster1.
Трагедия произошла 27 июня. Ещё два человека из команды пожарных пострадали, их госпитализировали. Площадь возгорания достигла 28 тысяч гектаров. К текущему моменту специалистам не удалось локализовать пожар.
На фоне распространения огня губернатор Колорадо Джаред Полис объявил режим чрезвычайной ситуации. Жителей небольших населённых пунктов в округе Меса предупредили о возможной эвакуации.
Ранее Life.ru сообщал, что площадь лесных пожаров в Томской области достигла 19,3 тысячи гектаров. Накануне региональные власти сообщали о 18,9 тысячи га горящего леса. Специалисты фиксируют уже 38 активных очагов на землях лесного фонда.
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