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В США при тушении лесных пожаров погибли трое спасателей

Три спасателя погибли во время тушения крупного лесного пожара на границе американских штатов Юта и Колорадо. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Источник: Life.ru

Огонь на границе Юты и Колорадо. Видео © X/ Truckster1.

Трагедия произошла 27 июня. Ещё два человека из команды пожарных пострадали, их госпитализировали. Площадь возгорания достигла 28 тысяч гектаров. К текущему моменту специалистам не удалось локализовать пожар.

На фоне распространения огня губернатор Колорадо Джаред Полис объявил режим чрезвычайной ситуации. Жителей небольших населённых пунктов в округе Меса предупредили о возможной эвакуации.

Ранее Life.ru сообщал, что площадь лесных пожаров в Томской области достигла 19,3 тысячи гектаров. Накануне региональные власти сообщали о 18,9 тысячи га горящего леса. Специалисты фиксируют уже 38 активных очагов на землях лесного фонда.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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