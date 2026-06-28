Иномарка вылетела на встречку и убила четырёх человек под Астраханью

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на трассе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. После столкновения обе машины загорелись. Авария случилась на автодороге «г. Шахты — г. Цимлянск» в Константиновском районе. Водитель Scania 1982 года рождения не учёл погодные условия и не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением, после чего грузовик выехал на встречную полосу.