Иномарка вылетела на встречку и убила четырёх человек под Астраханью

Авария случилась вечером в воскресенье. Местом трагедии стал 356-й километр автодороги Волгоград — Астрахань. Управлявшая Ford Focus девушка 2004 года рождения потеряла контроль над автомобилем и вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с Chevrolet Niva.
За рулём отечественного внедорожника находился мужчина 1966 года рождения. От полученных травм он и трое его пассажиров скончались на месте происшествия. Саму виновницу ДТП и одного её пассажира доставили в медицинское учреждение. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, ею занимается Госавтоинспекция Харабалинского района.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на трассе произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. После столкновения обе машины загорелись. Авария случилась на автодороге «г. Шахты — г. Цимлянск» в Константиновском районе. Водитель Scania 1982 года рождения не учёл погодные условия и не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением, после чего грузовик выехал на встречную полосу.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.