Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека выпрыгнули из самолёта, разбившегося на северо-востоке Франции

Три человека успели катапультироваться из самолёта перед его крушением на северо-востоке Франции. Предварительные данные на этот счёт распространило издание Est Republican.

Источник: Life.ru

В публикации говорится, что трое находившихся на борту покинули воздушное судно до столкновения с землёй. Префект региона Ив Сеги официально подтвердил информацию о происшествии и назвал его причиной техническую неисправность.

Напомним, ранее утверждалось, что в результате крушения погибли все 11 человек, что находились на борту. А именно пять инструкторов по парашютному спорту, пять участников прыжков и пилот. Трагедия произошла в коммуне Томблен, расположенной в департаменте Мёрт и Мозель. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета с аэродрома Нанси-Эсси. Он выполнял рейс для группы людей, готовившихся к прыжкам с парашютом.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.