Три человека выпрыгнули из самолёта, разбившегося на северо-востоке Франции

Напомним, ранее утверждалось, что в результате крушения погибли все 11 человек, что находились на борту. А именно пять инструкторов по парашютному спорту, пять участников прыжков и пилот. Трагедия произошла в коммуне Томблен, расположенной в департаменте Мёрт и Мозель. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета с аэродрома Нанси-Эсси. Он выполнял рейс для группы людей, готовившихся к прыжкам с парашютом.