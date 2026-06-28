Из-под завалов после землетрясения в Венесуэле достали 33 человека

По её словам, сейчас продолжаются самые важные часы поисковой операции, когда ещё есть шанс найти выживших. Родригес отметила, что власти и жители страны надеются на новые спасённые жизни. Она также поблагодарила иностранные поисково-спасательные команды, которые прибыли в Венесуэлу для помощи после стихийного бедствия.
Родригес подчеркнула, что каждый спасатель и каждая служебная собака, приехавшие в страну, стали для венесуэльцев символом поддержки и надежды. Работы на месте разрушений продолжаются. Спасатели обследуют завалы и пытаются найти людей, которые могут оставаться под обломками зданий.
Напомним, вечером 24 июня у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Интервал между толчками составил около 40 секунд. Это стало самым сильным землетрясением в стране более чем за сто лет. Основной удар пришёлся на прибрежный штат Ла-Гуайра и Каракас. В столице и соседних районах разрушены сотни зданий, включая жилые дома, больницы и торговые центры. Главный аэропорт страны был закрыт.
По последним данным, погибли 1430 человек, более 4500 получили ранения, ещё свыше 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Сейсмологи уже зафиксировали 430 афтершоков. В Венесуэле введён режим чрезвычайного положения. Спасательные работы осложняют гуманитарный кризис и продолжающиеся подземные толчки.
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