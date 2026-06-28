SHOT: Мужчина погиб в «петле смерти», где пропали Усольцевы

В местности, известной как «петля смерти», в Красноярском крае погиб мужчина, ранее там загадочно пропала семья Усольцевых, пишет SHOT.
Отмечается, что мужчина и женщина плыли на лодке по протоке Дурная в Курагинском городском округе. Судно перевернулось. Женщина спаслась, а тело мужчины нашли в воде возле берега.
В публикации говорится, что за последние несколько лет в этой местности произошла череда загадочных исчезновений — домой не вернулись минимум семь человек.
Самым известным стало исчезновение Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины. Они пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход, и с тех пор о них ничего не известно.
Выдвигались различные версии исчезновения семьи, в том числе криминальные и мистические, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.
Проведены несколько этапов поисковой операции, но следов Усольцевых обнаружить так и не удалось.