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SHOT: Мужчина погиб в «петле смерти», где пропали Усольцевы

В местности, известной как «петля смерти», в Красноярском крае погиб мужчина, ранее там загадочно пропала семья Усольцевых, пишет SHOT.

В местности, известной как «петля смерти», в Красноярском крае погиб мужчина, ранее там загадочно пропала семья Усольцевых, пишет SHOT.

Отмечается, что мужчина и женщина плыли на лодке по протоке Дурная в Курагинском городском округе. Судно перевернулось. Женщина спаслась, а тело мужчины нашли в воде возле берега.

В публикации говорится, что за последние несколько лет в этой местности произошла череда загадочных исчезновений — домой не вернулись минимум семь человек.

Самым известным стало исчезновение Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины. Они пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход, и с тех пор о них ничего не известно.

Выдвигались различные версии исчезновения семьи, в том числе криминальные и мистические, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.

Проведены несколько этапов поисковой операции, но следов Усольцевых обнаружить так и не удалось.