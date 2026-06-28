Строящийся жилой дом сгорел в Кусаковке под Нижним Новгородом

Пожар в строящемся жилом доме произошел в деревне Кусаковка под Нижним Новгородом вечером 28 июня. Огонь распространился на площади 144 квадратных метра. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали открытое горение. Сейчас специалисты продолжают работы по устранению последствий происшествия.
В тушении были задействованы четыре пожарных расчета. Причину возгорания предстоит установить специалистам после завершения всех необходимых мероприятий.
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