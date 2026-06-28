20-летняя автоледи устроила смертельное ДТП: погибли четверо

Удар был такой силы, что у 59-летнего водителя внедорожника и трех его пассажиров не было шансов выжить. Виновница аварии, 20-летняя девушка, и её пассажир остались живы, но получили серьезные повреждения — с места происшествия их экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции Харабалинского района, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, приведшие к массовой гибели людей.