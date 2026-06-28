20-летняя автоледи устроила смертельное ДТП: погибли четверо

Страшная автокатастрофа произошла в Астраханской области на 356-м километре трассы Волгоград — Астрахань. В результате жесткого лобового столкновения двух иномарок четыре человека погибли на месте, еще двое получили тяжелые травмы.
«Предварительно установлено, что на 356-м км + 200 м на автодороге Волгоград — Астрахань женщина 2004 года рождения не справилась с управлением автомобиля Ford Focus и совершила столкновение со встречным Chevrolet Niva под управлением мужчины 1966 года рождения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
Удар был такой силы, что у 59-летнего водителя внедорожника и трех его пассажиров не было шансов выжить. Виновница аварии, 20-летняя девушка, и её пассажир остались живы, но получили серьезные повреждения — с места происшествия их экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции Харабалинского района, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, приведшие к массовой гибели людей.