Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в воскресенье, 28 июня, в Telegram-канале оперативной информации по мосту.
— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.
Днем ранее у Крымского моста образовались очереди на ручной досмотр. Со стороны Тамани в очереди находились 500 транспортных средств, со стороны Керчи — 400 автомобилей.
22 июня стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту также было приостановлено. Кроме того, и 13 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту временно останавливали.