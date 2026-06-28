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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в воскресенье, 28 июня, в Telegram-канале оперативной информации по мосту.

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в воскресенье, 28 июня, в Telegram-канале оперативной информации по мосту.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.

Днем ранее у Крымского моста образовались очереди на ручной досмотр. Со стороны Тамани в очереди находились 500 транспортных средств, со стороны Керчи — 400 автомобилей.

22 июня стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту также было приостановлено. Кроме того, и 13 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту временно останавливали.

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