Более 600 пассажиров застряли в раскалённом поезде в 40-градусную жару в ФРГ

По данным MAZ, вечером в субботу возле населённого пункта Боотц ветка упала на контактную сеть. Электропитание пропало, поезд встал на открытом участке, а вместе с ним отключился и кондиционер. Внутри температура доходила до 50 градусов.
Среди пассажиров были дети, пожилые люди и беременные женщины, у многих начались проблемы с самочувствием. На место прибыли пожарные, врачи, полиция, аварийная команда Deutsche Bahn и Красный Крест. Людей успокаивали и обеспечивали водой, а пострадавших выводили из поезда для медицинской помощи.
Поздно вечером дизельный локомотив дотащил состав до Карштедта. Однако дальше поезд идти не смог, поэтому для пассажиров подготовили временное размещение в спортзале. Утром Deutsche Bahn организовала продолжение маршрута: в Карштедте сделали остановку два ICE. Двух человек с проблемами кровообращения доставили в больницу.
Накануне в Германии обновился абсолютный температурный рекорд — воздух прогрелся до 41,5 градуса. Пиковое значение зафиксировали в Мёккерн-Древице в земле Саксония-Анхальт. Предыдущий максимум продержался всего сутки. В пятницу в Саарбрюккен-Бурбахе зафиксировали 41,3 градуса, а уже на следующий день там же температура достигла 41,4 градуса. До нынешней волны жары исторический рекорд Германии составлял 41,2 градуса. Он держался с 25 июля 2019 года.
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