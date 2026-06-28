Средства ПВО за день сбили 72 украинских БПЛА над регионами России

Аппараты самолётного типа были сбиты над обширной территорией, включающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую области, Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.
Ранее сообщалось, что при ударе беспилотников по заводу в селе Ржевка Шебекинского округа погиб сотрудник предприятия — мужчина скончался ещё до приезда врачей. От взрыва на заводской территории загорелись здание и строительные материалы. В самом Шебекино FPV-дрон сдетонировал на дороге, осколками посекло три легковушки, а ещё один аппарат поджёг цех местного завода, но пожар быстро потушили.
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