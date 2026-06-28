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Средства ПВО за день сбили 72 украинских БПЛА над регионами России

В воскресенье, 28 июня, в течение 12 часов, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 72 украинских беспилотника. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Аппараты самолётного типа были сбиты над обширной территорией, включающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую области, Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Ранее сообщалось, что при ударе беспилотников по заводу в селе Ржевка Шебекинского округа погиб сотрудник предприятия — мужчина скончался ещё до приезда врачей. От взрыва на заводской территории загорелись здание и строительные материалы. В самом Шебекино FPV-дрон сдетонировал на дороге, осколками посекло три легковушки, а ещё один аппарат поджёг цех местного завода, но пожар быстро потушили.

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