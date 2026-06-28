Силы ПВО сбили более 70 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 72 беспилотника Вооруженных сил Украины с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
При ударе беспилотника в Белгородской области пострадала одна мирная жительница, сообщал оперштаб региона.
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