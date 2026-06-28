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Девушка-мотоциклист пострадала в ДТП на Садовом кольце

В результате аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, пострадала мотоциклистка. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

В результате аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, пострадала мотоциклистка. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, девушка на мотоцикле ехала по улице Садово-Спасской, в какой-то момент она потеряла управление и въехала в столб.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с тяжелыми травмами. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, говорится в материале.

22 июня на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Московской области столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.