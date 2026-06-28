Смерч в свердловской Кушве сровнял с землёй 32 дома и ранил 25 человек

Губернатор Денис Паслер сообщил, что к ликвидации последствий привлекли 54 специалиста, 11 единиц спецтехники и 22 единицы бензомоторного инструмента. На месте работают сотрудники из Нижнего Тагила, Новой Ляли, Верхотурья и Серова, также задействованы ресурсы авиабазы.
Из-за завалов оказалось забито русло реки Кушвы, затор расчистили с помощью тяжёлой техники. В городе продолжают распиливать и вывозить поваленные деревья, ремонтировать жильё и детские учреждения. Работу детских садов планируют восстановить в начале недели. Крыши двух домов уже полностью отремонтированы, ещё три объекта находятся в высокой степени готовности.
Напомним, что сильный смерч и ураган обрушились на Свердловскую область вечером 22 июня. Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Ураган повредил десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили. Также пострадали люди. В Кушве власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
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