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Смерч в свердловской Кушве сровнял с землёй 32 дома и ранил 25 человек

Смерч, прошедший по Свердловской области, оставил серьёзные разрушения. Сильнее всего, по данным телеграм-канала Ural Mash, пострадала Кушва. После разгула стихии травмы получили 25 человек. Повреждены 123 дома, ещё 32 строения вихрь снёс полностью.

Источник: Life.ru

Губернатор Денис Паслер сообщил, что к ликвидации последствий привлекли 54 специалиста, 11 единиц спецтехники и 22 единицы бензомоторного инструмента. На месте работают сотрудники из Нижнего Тагила, Новой Ляли, Верхотурья и Серова, также задействованы ресурсы авиабазы.

Из-за завалов оказалось забито русло реки Кушвы, затор расчистили с помощью тяжёлой техники. В городе продолжают распиливать и вывозить поваленные деревья, ремонтировать жильё и детские учреждения. Работу детских садов планируют восстановить в начале недели. Крыши двух домов уже полностью отремонтированы, ещё три объекта находятся в высокой степени готовности.

Напомним, что сильный смерч и ураган обрушились на Свердловскую область вечером 22 июня. Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Ураган повредил десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили. Также пострадали люди. В Кушве власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.