Смерч в свердловской Кушве сровнял с землёй 32 дома и ранил 25 человек

Из-за завалов оказалось забито русло реки Кушвы, затор расчистили с помощью тяжёлой техники. В городе продолжают распиливать и вывозить поваленные деревья, ремонтировать жильё и детские учреждения. Работу детских садов планируют восстановить в начале недели. Крыши двух домов уже полностью отремонтированы, ещё три объекта находятся в высокой степени готовности.