В США растёт число случаев редкого и смертельного вируса Повассан

В последние годы его стали выявлять заметно чаще. Если в 2015 году в США сообщили о семи случаях, то в 2025-м их было уже 76. Вирус переносят клещи, в том числе чёрноногие, которых также называют оленьими. Они же могут быть переносчиками болезни Лайма, однако Повассан считается более опасным из-за возможных тяжёлых последствий.