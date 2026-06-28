В США растёт число случаев редкого и смертельного вируса Повассан

В последние годы его стали выявлять заметно чаще. Если в 2015 году в США сообщили о семи случаях, то в 2025-м их было уже 76. Вирус переносят клещи, в том числе чёрноногие, которых также называют оленьими. Они же могут быть переносчиками болезни Лайма, однако Повассан считается более опасным из-за возможных тяжёлых последствий.
По словам специалистов, заражение может происходить значительно быстрее, чем при болезни Лайма. В отдельных случаях клещу достаточно пробыть на коже около 15 минут. Сначала симптомы могут напоминать грипп: температура, слабость, боли в мышцах и общее недомогание. Но у части заболевших вирус проникает в центральную нервную систему и вызывает воспаление мозга или оболочек вокруг него.
В тяжёлых случаях у пациентов появляются спутанность сознания, проблемы с речью и координацией, судороги или паралич. Среди людей с симптомами смертность может достигать 15%, а у части выживших остаются долгосрочные неврологические последствия.
Специфического лечения и вакцины от болезни Повассан пока нет. Врачи могут только поддерживать состояние пациента, поэтому главным способом защиты остаётся профилактика укусов клещей.
Ранее учёные нашли в России более 30 ранее неизвестных вирусов у клещей и комаров. Исследователи изучали образцы, собранные в разных регионах страны. В работу вошли материалы от клещей, комаров, мелких млекопитающих и летучих мышей. Биобанк сформировали на базе образцов из 50 российских регионов. Всего специалисты проанализировали материалы, полученные более чем от 20 тысяч переносчиков и животных.
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