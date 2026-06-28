Житель Белгородской области лишился водительских прав из-за таблетки от давления

Поводом для разбирательства стала плановая проверка на дороге. Алкотестер не показал наличия спиртного в выдыхаемом воздухе, однако автомобилиста всё равно направили на медицинское освидетельствование. Лабораторные анализы выявили в его организме запрещённое вещество, что и послужило основанием для признания его пьяным.
Установлено, что обнаруженный фенобарбитал входит в состав ряда лекарств, которые применяются в том числе для нормализации артериального давления. Данное вещество включено в перечень компонентов, способных влиять на способность управлять машиной и приравниваться к опьянению.
Суд принял решение лишить мужчину удостоверения, хотя препарат был принят им сугубо по медицинским показаниям. Как следует из материалов дела, в российском законодательстве сегодня отсутствует единый список лекарственных средств, запрещённых для водителей.
Специалисты подчёркивают, что вся ответственность за приём любых медикаментов перед поездкой ложится на самого водителя. На практике это означает, что даже привычные препараты могут обернуться серьёзными юридическими последствиями.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчину лишили водительских прав за поездку на каршеринге в состоянии опьянения. Ночью на дороге его остановили сотрудники. После соответствующей процедуры прибор показал 0,174 мг/л алкоголя. Водитель отрицал употребление спиртного и объяснил результат использованием клея для фиксации зубных протезов.
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