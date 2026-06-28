Житель Белгородской области лишился водительских прав из-за таблетки от давления

Поводом для разбирательства стала плановая проверка на дороге. Алкотестер не показал наличия спиртного в выдыхаемом воздухе, однако автомобилиста всё равно направили на медицинское освидетельствование. Лабораторные анализы выявили в его организме запрещённое вещество, что и послужило основанием для признания его пьяным.