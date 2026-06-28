Беспилотная опасность объявлена в Московской области

В Московской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее предупреждение в воскресенье, 28 июня, озвучило региональное управление РСЧС.
— Внимание! Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области от Ярославской области. Будьте бдительны, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
20 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион повреждения получили 18 многоквартирных жилых домов. Он уточнил, что специалисты управления технического надзора капитального ремонта на всех поврежденных объектах приступили к оценке объема восстановительных работ.