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Беспилотная опасность объявлена в Московской области

В Московской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее предупреждение в воскресенье, 28 июня, озвучило региональное управление РСЧС.

В Московской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее предупреждение в воскресенье, 28 июня, озвучило региональное управление РСЧС.

— Внимание! Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области от Ярославской области. Будьте бдительны, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

20 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион повреждения получили 18 многоквартирных жилых домов. Он уточнил, что специалисты управления технического надзора капитального ремонта на всех поврежденных объектах приступили к оценке объема восстановительных работ.

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