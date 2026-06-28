На Кубани потушили пожар на нефтебазе

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Возгорание на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края ликвидировали, сообщил оперштаб.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек.
«В Красноармейском районе ликвидировали возгорание на нефтебазе. Автодорога на хутор Трудобеликовский открыта», — пишет оперштаб со ссылкой на главу муниципалитета Александра Харитонова.
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