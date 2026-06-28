Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушили спустя трое суток

В ночь на 28 июня Краснодарский край снова подвергся массированной атаке ВСУ, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. При ударе БПЛА по Славянску-на-Кубани возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В городе погиб один человек, были повреждены несколько домов и линия электропередачи.