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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушили спустя трое суток

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Пожар начался 25 июня из-за падения обломков БПЛА.

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Пожар начался 25 июня из-за падения обломков БПЛА.

О пострадавших при пожаре не сообщалось. После атаки временно перекрывали движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому. Движение возобновили.

В ночь на 28 июня Краснодарский край снова подвергся массированной атаке ВСУ, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. При ударе БПЛА по Славянску-на-Кубани возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В городе погиб один человек, были повреждены несколько домов и линия электропередачи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны над Славянском».

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