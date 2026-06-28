Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 1450

«Число погибших достигло 1450 человек — женщин и мужчин, которые лишились жизни в результате самой страшной природной катастрофы, которую пережила наша страна за всю свою историю», — сказал Родригес на брифинге, который транслировал телеканал VTV.
По данным Родригеса, в больницах Ла-Гуайры и семи других пострадавших регионов находятся 3150 раненых. Всего от стихийного бедствия пострадали 12 721 человек.
Напомним, вечером 24 июня у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Интервал между толчками составил около 40 секунд. Основной удар пришёлся на прибрежный штат Ла-Гуайра и Каракас. В столице и соседних районах разрушены сотни зданий, включая жилые дома, больницы и торговые центры. В Венесуэле введён режим чрезвычайного положения. Спасательные работы осложняют гуманитарный кризис и продолжающиеся подземные толчки.
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