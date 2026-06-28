Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в китайской провинции Сычуань

Ранее Life.ru пиcал об эвакуации семи тысяч человек после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Три человека считаются пропавшими без вести. Толчки привели к серьёзным разрушениям: как минимум 13 жилых домов получили значительные повреждения. Подземные толчки были зафиксированы ночью 18 мая. Эпицентр находился в районе Люнань городского округа Лючжоу, где проживает более 4 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 8 километров.