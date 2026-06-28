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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в китайской провинции Сычуань

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,2 в китайской провинции Сычуань. Эпицентр находился в 311 км от города Сюньчан, где живут около 118 тысяч человек. Данные опубликовал портал Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Источник: Life.ru

Очаг залегал неглубоко — всего в 10 км от поверхности. Обычно это усиливает колебания на поверхности, но данных о разрушениях или пострадавших пока нет. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее Life.ru пиcал об эвакуации семи тысяч человек после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Три человека считаются пропавшими без вести. Толчки привели к серьёзным разрушениям: как минимум 13 жилых домов получили значительные повреждения. Подземные толчки были зафиксированы ночью 18 мая. Эпицентр находился в районе Люнань городского округа Лючжоу, где проживает более 4 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 8 километров.

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