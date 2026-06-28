Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найдено тело второго работника, погибшего при ракетной атаке ВСУ на Волгоград

В Волгограде обнаружили тело второго работника, погибшего при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Волгограде обнаружили тело второго работника, погибшего при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия: в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким, — приводит его слова администрация региона в социальной сети «ВКонтакте».

Днем ранее стало известно, что еще один работник предприятия погиб в результате атаки. Бочаров сообщал, что число пострадавших выросло до 11, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее он сообщил, что Волгоградская область подверглась «террористической атаке высокоскоростных воздушных целей» со стороны Украины. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Локальные возгорания оперативно ликвидированы, повреждений жилых объектов не зафиксировано.