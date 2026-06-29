В Госжилинспекции объяснили причины ЧП с газом в пятиэтажке в Челнах

Согласно информации, предоставленной ГЖИ ИА «Татар информ», инцидент мог произойти из-за неправильного обращения с газовым прибором на втором этаже. По предварительной версии, жительница квартиры забыла закрыть газовый кран от духового шкафа, после чего закурила. Это привело к воспламенению и детонации скопившегося в помещении газа. В инспекции также отметили, что последнее техническое обслуживание газового оборудования в данном доме состоялось 18 июня 2026 года. Сейчас ГЖИ проводит комплексную проверку инцидента, чтобы выяснить, были ли нарушения при эксплуатации газовых сетей или при проведении регламентных работ. В результате инцидента пострадали пятидесятилетняя женщина, являющаяся хозяйкой квартиры, а также сотрудник госавтоинспекции, который пытался оказать ей помощь. Прокуратура начала проверку. В связи с ЧП было временно прекращено газоснабжение в подъезде. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев лично посетил пострадавшую пятиэтажку, чтобы убедиться в отсутствии угрозы дальнейших разрушений конструкций.