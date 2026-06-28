Число погибших при ракетной атаке ВСУ на Волгоград выросло до двух

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким», — приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации Волгоградской области.
Уточняется, что состояние госпитализированных остаётся стабильным.
Напомним, что после ракетной атаки на Волгоград было госпитализировано 11 человек. При этом, состояние двоих из них оценивалось как тяжёлое.
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