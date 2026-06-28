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Число погибших при ракетной атаке ВСУ на Волгоград выросло до двух

На предприятии в Волгограде, которое 27 июня подверглось атаке ВСУ, обнаружили тело второго сотрудника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Погибшего нашли во время работ на территории объекта.

Источник: Life.ru

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким», — приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации Волгоградской области.

Уточняется, что состояние госпитализированных остаётся стабильным.

Напомним, что после ракетной атаки на Волгоград было госпитализировано 11 человек. При этом, состояние двоих из них оценивалось как тяжёлое.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.