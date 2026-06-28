В Венесуэле после землетрясения повреждён 2501 объект

По его словам, число пострадавших зданий выросло до 774. Из них 189 полностью обрушились, ещё 585 получили повреждения или частично разрушены. Также стихия затронула 38 больниц и 44 торговых центра. Кроме того, повреждены 1645 других объектов, включая мосты, дороги и различные сооружения.
Напомним, вечером 24 июня у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Интервал между толчками составил около 40 секунд. Основной удар пришёлся на прибрежный штат Ла-Гуайра и Каракас. В стране введён режим чрезвычайного положения, а спасательные работы осложняют гуманитарный кризис и продолжающиеся афтершоки.
По последним данным, число погибших выросло до 1450 человек. Ещё 3150 пострадавших находятся в больницах Ла-Гуайры и семи других регионов, всего от стихии пострадал 12 721 человек. Родригес назвал произошедшее крупнейшей природной катастрофой в истории Венесуэлы.
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