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В Венесуэле после землетрясения повреждён 2501 объект

В Венесуэле после разрушительного землетрясения оказался повреждён или полностью разрушен 2501 объект инфраструктуры. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес на брифинге.

Источник: Life.ru

По его словам, число пострадавших зданий выросло до 774. Из них 189 полностью обрушились, ещё 585 получили повреждения или частично разрушены. Также стихия затронула 38 больниц и 44 торговых центра. Кроме того, повреждены 1645 других объектов, включая мосты, дороги и различные сооружения.

Напомним, вечером 24 июня у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Интервал между толчками составил около 40 секунд. Основной удар пришёлся на прибрежный штат Ла-Гуайра и Каракас. В стране введён режим чрезвычайного положения, а спасательные работы осложняют гуманитарный кризис и продолжающиеся афтершоки.

По последним данным, число погибших выросло до 1450 человек. Ещё 3150 пострадавших находятся в больницах Ла-Гуайры и семи других регионов, всего от стихии пострадал 12 721 человек. Родригес назвал произошедшее крупнейшей природной катастрофой в истории Венесуэлы.

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