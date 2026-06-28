В Брянской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, ранена женщина

«Дрон-камикадзе попал по рейсовому автобусу в селе Петрятинка Злынковского района. Осколочное ранение получила пассажирка автобуса. Женщина доставлена в больницу, медики оказали всю необходимую помощь», — написал Ковальчук.
В сообщении добавилено, что украинские террористы продолжают атаковать мирных жителей и гражданский транспорт.
Ранее в посёлке Красная Яруга Белгородской области из-за взрыва беспилотника ранения получила трёхмесячная девочка. Ещё один человек пострадал в селе Ржевка. Там дрон атаковал производственное предприятие, и в результате удара был ранен мужчина. Огонь повредил здание, материалы и автомобиль.
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