Байкеры устроили массовое ДТП на старой дороге к Красной Поляне

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате столкновения двух грузовиков погиб водитель. ДТП произошло на трассе «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. По предварительным данным, водитель Scania 1982 года рождения не учёл погодные условия и не справился с управлением. Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. От удара обе машины загорелись.