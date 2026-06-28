Байкеры устроили массовое ДТП на старой дороге к Красной Поляне

В Сочи мотоциклисты упали на асфальт в результате ДТП. Видео © Telegram / ЧП Сочи.
ДТП зафиксировали на участке трассы сразу за тоннелем. Группа байкеров по неустановленной пока причине потеряла управление, в итоге люди и техника оказались на дорожном покрытии. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи незамедлительно начали оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Данные о характере травм и числе тех, кого доставили в больницу, пока уточняются.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты проверяют несколько версий произошедшего, среди которых превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции и неудовлетворительное состояние дороги на этом отрезке.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате столкновения двух грузовиков погиб водитель. ДТП произошло на трассе «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. По предварительным данным, водитель Scania 1982 года рождения не учёл погодные условия и не справился с управлением. Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. От удара обе машины загорелись.
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