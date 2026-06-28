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Пилот погиб при крушении сверхлегкого самолета в Волосовском районе Ленобласти

Воздушное судно разбилось при попытке аварийной посадки на аэродроме у поселка Сельцо.

Источник: МЧС России по Ленинградской области

В Волосовском районе Ленинградской области вечером 28 июня разбился сверхлегкий самолет. Пилот погиб на месте.

Как сообщает «112», авиапроисшествие случилось на аэродроме у поселка Сельцо. По предварительным данным, пилот пытался совершить аварийную посадку, однако самолет потерпел крушение.

— Пилот пытался совершить аварийную посадку, однако самолет потерпел крушение. На месте работают экстренные службы, — сообщает 112.

Что именно пошло не так — отказ техники или ошибка пилотирования — пока неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняются.