Пилот погиб при крушении сверхлегкого самолета в Волосовском районе Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области вечером 28 июня разбился сверхлегкий самолет. Пилот погиб на месте.
Как сообщает «112», авиапроисшествие случилось на аэродроме у поселка Сельцо. По предварительным данным, пилот пытался совершить аварийную посадку, однако самолет потерпел крушение.
— Пилот пытался совершить аварийную посадку, однако самолет потерпел крушение. На месте работают экстренные службы, — сообщает 112.
Что именно пошло не так — отказ техники или ошибка пилотирования — пока неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняются.