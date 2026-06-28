Один человек погиб при крушении сверхлёгкого самолёта в Ленинградской области

В Ленобласти в Волосовском районе потерпел крушение сверхлегкий самолет. В результате инцидента погиб один человек. Об этом информирует МЧС в воскресенье, 28 июня.
«В 20:47 28 июня поступило сообщение о падении сверхлегкого самолета по адресу: Волосовский район поселок Сельцо, аэродром. Погиб один человек», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно предварительным данным, командир воздушного судна совершил экстренную посадку.
К месту происшествия оперативно выехал личный состав пожарной части № 120.
Как ранее сообщал KP.RU, Boeing 737−800 совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность на борту.
Помимо этого, СК РФ возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки сверхлегкого самолета СП38-К в Волгоградской области.